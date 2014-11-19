أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ألونسو: أفضل حارس لعبت معه؟ اللاعب نوير

Google+ Print
ألونسو: أفضل حارس لعبت معه؟ اللاعب نوير ألونسو: أفضل حارس لعبت معه؟ اللاعب نوير

اختار شابي ألونسو نجم بايرن ميونيخ الألماني زميله في الفريق مانويل نوير كأفضل حارس لعب بجواره في حياته.

ألونسو صاحب الـ33 عاما زامل حراس رائعين أبرزهم إيكير كاسياس في ريال مدريد، لكنه برغم ذلك يرى نوير الأفضل.

وأوضح لاعب الوسط الإسباني المخضرم "نوير هو الأفضل.. قوي للغاية، وفاجأني ذلك هو وديفيد ألابا".

وتابع لاعب ليفربول الأسبق "نوير كذلك لاعب رقم 11 فعلا، أكثر من مجرد حارس.. هو أفضل من جاورته في فريق طوال حياتي".

وعن أفضل لاعب في العالم لعام 2014، صرح ألونسو "الأمر معقد.. هل نتحدث عن أفضل لاعب بشكل فردي؟ إذن ربما هو رونالدو أو ميسي ومن الصعب أن يفوز أحد غيرهما".

واستدرك "لكن لو أنت تتحدث عن لاعب ساهم في إنجاز جماعي، فربما هو نوير أو لاعب من ألمانيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع