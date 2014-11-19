ألونسو: أفضل حارس لعبت معه؟ اللاعب نوير

اختار شابي ألونسو نجم بايرن ميونيخ الألماني زميله في الفريق مانويل نوير كأفضل حارس لعب بجواره في حياته.

ألونسو صاحب الـ33 عاما زامل حراس رائعين أبرزهم إيكير كاسياس في ريال مدريد، لكنه برغم ذلك يرى نوير الأفضل.

وأوضح لاعب الوسط الإسباني المخضرم "نوير هو الأفضل.. قوي للغاية، وفاجأني ذلك هو وديفيد ألابا".

وتابع لاعب ليفربول الأسبق "نوير كذلك لاعب رقم 11 فعلا، أكثر من مجرد حارس.. هو أفضل من جاورته في فريق طوال حياتي".

وعن أفضل لاعب في العالم لعام 2014، صرح ألونسو "الأمر معقد.. هل نتحدث عن أفضل لاعب بشكل فردي؟ إذن ربما هو رونالدو أو ميسي ومن الصعب أن يفوز أحد غيرهما".

واستدرك "لكن لو أنت تتحدث عن لاعب ساهم في إنجاز جماعي، فربما هو نوير أو لاعب من ألمانيا".