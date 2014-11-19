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هشام رامز: سنتخذ اجراءات فنية للسيطرة على السوق السوداء للعملة

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هشام رامز: سنتخذ اجراءات فنية للسيطرة على السوق السوداء للعملة هشام رامز: سنتخذ اجراءات فنية للسيطرة على السوق السوداء للعملة

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، الأربعاء، ردًا على سؤال عن القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الأيام الأخيرة خلال زيارته بيروت، للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، فى بيروت إن «البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في البلاد، لضبط سوق الصرف».

وكان الدولار سجل قفزة كبيرة أمام الجنيه في السوداء ليصل إلى 7.74 جنيه الثلاثاء من 7.57 جنيه الخميس، وذلك قبل أن يتراجع الأربعاء، إلى 7.64 جنيه.

وتعاني نقصًا في المعروض من العملات الأجنبية، بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرًا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أعلى.

وأغلق البنك المركزي الأسبوع الماضي 15 شركة صرافة لفترات تتراوح بين شهر و3 أشهر لمخالفتها التعليمات الرقابية للتعامل على النقد الأجنبي.

وبدأ البنك المركزي نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة، وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي، لكن السعر به شبه ثابت عند 7.14 جنيه. ويتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو، بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو.

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قال الأسبوع الماضي في اجتماع مع مستثمرين أمريكيين: إنه «يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين6 أشهر وعام».

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