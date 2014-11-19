أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اكتشاف حالة مصابة بإيبولا في مطار نيودلهي

Google+ Print
اكتشاف حالة مصابة بإيبولا في مطار نيودلهي اكتشاف حالة مصابة بإيبولا في مطار نيودلهي

رئيس وزراء الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أنها فرضت إجراءات الحجر الصحي على رجل هندي عاد من ليبيريا بعدما شُفي من فيرس “إيبولا” القاتل، لكن أثارا للفيرس ظهرت في عينات من سائله المنوي عقب دخوله البلاد.

وقالت الوزارة – في بيان أصدرته اليوم الأربعاء وبثته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية على موقعها الألكتروني”إن اختبارات مطابقة لإرشادات منظمة الصحة العالمية أظهرت خلو المواطن الهندي من إيبولا،لكنه وضع في الحجر الصحي كإجراء احترازي فور وصوله إلى مطار نيودلهي، وكشفت اختبارات لاحقة على سائله المنوي عن وجود آثار الفيروس”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الخبراء الطبيين أعربوا عن تخوفهم من انتشار الفيرس في الهند، نظرا لوجود آلاف الهنود في دول غرب أفريقيا، بجانب فقر الثقافة الصحية في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. فما يقرب من نصف سكان الهند، البالغ عددهم 1,3مليار نسمة، ليس لديهم مراحيض، فيما يموت ما يتراوح من 400 ألف إلى 500 ألف طفل سنويا دون سن الخامسة بسبب الاسهال.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن الرجل العائد من ليبيريا وصل البلاد في الـ10 من الشهر الجاري ومعه شهاده صحية تثبت تعافيه من المرض، ولكن “على سبيل الحذر” تم عزله داخل إحدى غرف الحجر الصحي في مطار نيودلهي، وأن نتائج اختبارات الدم التي اجريت عليه كانت سلبية، غير ان تحليل السائل المنوى أثبت وجود أثارا للمرض في جسده.

يشار إلى أنه يُطلب من الركاب القادمين في المطارات الهندية أن يتواصلون مع مسئولي الصحة فور وصولهم للتأكد مما إذا زاروا مؤخرا الدول المصابة بالفيرس في غرب إفريقيا واكتشاف ما إذا كانوا يعانون من أعراض شبيهة بالمرض أو كانوا على اتصال مباشر بأشخاص مصابة بالفيرس.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا