غدًا.. كواليس طفولة فؤاد وهند صبري في «Back to school»

تُعرض، غدًا الخميس، أولى حلقات برنامج «Back to school» على قناة الحياة والذي يقدمه الفنان عمرو يوسف.

يستضيف البرنامج في أولى حلقاته كل من النجم محمد فؤاد والنجمة هند صبري، وتتضمن الحلقة العديد من المسابقات التي يتغلب الفنان محمد فؤاد على الفنانة هند صبري في لكن عادت هند واستردت بعض النقاط لكن الجولة الأخيرة حسمت المسابقة لاحداهم.

يعرض البرنامج كواليس مرحلة الطفولة لكل من فؤاد وهند وصور وحكايات تظهر للمرة الأولى بالإضافة إلى مفاجآت كثيرة كانت في انتظار كلا الضيفين.

محمد سمير رئيس شبكة تلفزيون “الحياة” أكد أن البرنامج يعزف منفرداً بعيداً عن برامج اكتشاف المواهب التي انتشرت في الآونة الأخير، وان الفورمات مبهرة وتظهر الجانب الآخر في حياة الفنان بعيدا عن الحوارات التقليدية.

وأضاف: سوف يفاجئ الجمهور بردود أفعال الفنانين من خلال عودتهم إلى المدرسة حيث يظهر كل ضيف ومعه 10 من الأصدقاء سواء من مرحلة الطفولة أو الشباب أو بعد أن أصبحوا نجوم وبعدها تدور منافسة شرسة يحاول كل منهم الحصول على أعلى الدراجات من خلال 5 مسابقات، وفي النهاية يعلن مقدم البرنامج الفائز في نهاية الحلقة بعد جمع الدرجات.