إجراءات احترازية بـ«صحة الإسكندرية» لمواجهة انفلونزا الطيور

رفعت مديرية الصحة بالإسكندرية، حالة الطوارئ، لمواجهة أي إصابات محتملة بفيروس إنفلونزا الطيور، واستعداد الحجر الصحي بمستشفى الحميات لعزل أي حالة مصابة.

قال الدكتور أيمن العبد، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المحافظة لم تشهد أي حالة وفاة حتى الآن لأي مواطن جراء إصابته بإنفلونزا الطيور، بسبب الإجراءات الاحترازية المكثفة بمختلف المستشفيات، لمواجهة أي إصابات محتملة، ووضعها في الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا توفير أعداد كافية من عقار «تاميفلو» الخاص بعلاج المرض، بجانب تجهيز العيادات المتخصصة بالمستشفيات، للتعامل مع المرضى حال ظهور حالات إيجابية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هناك إجراءات مشتركة مع مديرية الطب البيطري، فضلا عن المرور الدوري على مزارع الدواجن والطيور، واتخاذ الطب البيطري إجراءاته الوقائية، وكذلك توقيع الكشف الطبي على العاملين بها من خلال أطباء الوزارة، موضحًا أن مستشفى الحميات بالإسكندرية على استعداد لاستقبال أي حالة طوارئ أو إصابة بأمراض موسمية ومعدية.