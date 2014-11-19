رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتعزيز علاقاتنا مع الدول النامية

صرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أن بلاده تواصل التعاون مع الدول النامية الأخرى لأجل خلق بيئة اقتصادية أكثر ازدهارا لتوفير المزيد من الفرص لأبناء شعوب هذه الدول.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية في نبأ بثته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء عن عبد الرازق قوله: “إن الدول النامية التي تسعى للتعاون مع غيرها بشأن تغير المناخ تدرك أن مجالي الاقتصاد والبيئة يمكن أن يزدهران معاً”.

وأوضح عبد الرازق أن “الدول النامية لم تعد ترتبط بأفكار وأيديولوجيات قديمة مثل بعض الدول الصناعية، وأن ماليزيا ترى أن النهوض بالتكنولوجيا يمكن أن يمثل فرصة لتقدم الشعوب وليس لتهديد بعضها البعض”.

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