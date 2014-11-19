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خالد أبو النجا يوجه التحية لضباط الشرطة والجيش لنجاحهم فى تأمين مهرجان القاهرة

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خالد أبو النجا يوجه التحية لضباط الشرطة والجيش لنجاحهم فى تأمين مهرجان القاهرة خالد أبو النجا يوجه التحية لضباط الشرطة والجيش لنجاحهم فى تأمين مهرجان القاهرة

ابو النجاحرص الفنان خالد ابو النجا اليوم على توجية التحية لضباط ونود الشرطة والجيش الذين أشرفوا على تأمين فعاليات الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائى التى أختتمت بالأمس.

وعبر صفحاته الرسمية بمواقع فيس بوك وتويتر كتب أبو النجا اليوم “تحية واجبة لضباط و جنود الشرطة و الجيش لتأمين فعاليات مهرحان القاهرة السينمائي الدولي”.

خالدوأضاف “حزنت لما سأل أحدهم: “هو أستاذ خالد ليه ضدنا!

يذكر أن أبو النجا أثار جدل كبير مؤخرا بعد نشر تصريح مصثور لة فية ينتقد أسلوب الحل الأمنى للمشاكل التى تتعرض لها مصرا،وطالب خلالة الرئيس السيسى بالرحيل مالم ينجح فى إتباع أسلوب أخر،وهو ما دفع البعض للهجوم على الفنان الشاب،بينما دافعأخروزن عن حقة الدستورى فى إبداء الرأى.

وحصل خالد أبو النجا  على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائى عن دورة فى الفيلم الفلسطينى “ الحرامية”.

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