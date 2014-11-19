اتفق العديد من خبراء التغذية أن بعض أنواع الأطعمة تساعد على تحسين حالتك المزاجية، و من هذه الأطعمة اللحم البقري، اختارت لكِ "سيدتي.نت" وصفة شهية ومبتكرة هي سلطة الستيك لمزاج رائق...

المقادير:

1/4 كوب عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة ماسترد (خردل)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

150 غم ستيك مقطع شرائح رفيعة

4 أكواب خس مفروم

1 حبة خيار مفرومة ناعم

1 حبة بندورة مفرومة ناعم

خبز محمص للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

1. اخلطي عصير الليمون والزيت والماسترد والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير واقسمي التتبيلة المحضرة إلى جزئين

2. ثم اغمسي شرائح الستيك بالخليط جيدا حتى يتغطى من جميع الجهات واتركيه منقوع لمدة 15 دقيقة

3.ضعي الخس المفروم والخيار والبندورة في الجزء المتبقي من التتبيلة واخلطيه جيدا

4. ازيلي شرائح الستيك من التتبيلة واشويها بالفرن المحمى مسبقا لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج واتركيها لتبرد قليلا

5. اخلطي شرائح الستيك مع الخضار المتبلة وزيني بقطع الخبز المحمص عند التقديم

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