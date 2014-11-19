الأهلى يدين الاعتداء على حافلة فريق الشباب لنادي الإتحاد السكندري

أدان النادي الأهلي ومجلس إدارته الحادث المؤسف والاعتداء السافر الذي وقع خارج أسوار النادي من بعض الأشخاص مجهولي الهوية حتى الآن على حافلة فريق شباب الاتحاد السكندري لكرة القدم بعد مباراته مع النادي الأهلي أول أمس.

وتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي فى بيان مساء اليوم بالشكر إلى رئيس نادي الاتحاد السكندري لتفهمه الموقف من خلال اتصال رئيس النادي بسيادته وتم خلاله التأكيد على أن علاقة نادى الاتحاد وجماهيره العظيمة بالنادي الأهلي علاقة تاريخية لن تؤثر فيها هذه التصرفات الغير مسئولة من بعض الأشخاص الغير معروف دوافعهم إلا الإساءة لأنديتهم والنيل من استقرارها واستقرار الأمن في ظل الظروف التي نواجهها جميعاً ونتحمل مسئوليتها.

يجدد مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد على مواقفه الثابتة التي تُعلى المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار . ويعبر المجلس بقوة ووضوح عن تقديره ودعمه ومساندته للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية على مختلف الجبهات في محاولتها لمواجهه حاسمة لمحاولات ضرب الاستقرار في مصر.

وفي الوقت ذاته يدعو النادي الأهلي جماهيره وخصوصاً من الشباب – إلى ضرورة الالتزام الكامل بما يتسق مع مواقف النادي على مدار تاريخه وأن يحرص هؤلاء الشباب الممتلىء حماساً على نبذ الفئة التي تحاول استغلال أي فرصة للزج بهم في مواجهات لا تحقق أبداً مصلحة ناديها,ويؤكد مجلس الإدارة على يقينه من محبة هذه الجماهير وحرصها على ناديها ومن يحب النادي الأهلي لا يمكن أن يتسبب فى الإضرار بناديه.

كما يدعو النادي الأهلي مختلف وسائل الإعلام المصرية إلى القيام بدورها المهم في التوعية وضرورة البحث عن حلول للمشاكل في ظل أوقات استثنائية لابد أن تنشغل بها مختلف مؤسسات الدولة فى التهدئة وتحقيق الاستقرار حيث يتربص بمصر أعداء الداخل والخارج .

أ ش أ