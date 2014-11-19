5 أسرار تجميلية لليمون

إذا أمعنت النظر في مكونات مستحضرات البشرة التي تستخدمها مراكز التجميل، أو حتى في المستحضرات الجاهزة ستجدين بأنّ الليمون مكون أساسي في الكثير منها، ولعل السر في ذلك يكمن في غنى الليمون بفيتامين ج الذي يعمل على إنتاج الكولاجين، وحامض الستريك الذي يعمل على التخلص من حبوب الشباب وبثور الوجه فضلاً عن مكوناته التي تساعد في تفتيح لون البشرة.

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كما أنه يحتوى على مضادات الأكسدة التي تجعله مطهرًا رائعًا للبشرة. وللاستفادة من الليمون بأبسط طريقة ما عليك سوى تمرير عصير الليمون يوميًّا على بشرتك قبل النوم وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء البارد لتشعري بانتعاش رائع في بشرتك، وببشرة نظيفة خالية من البثور أو الهالات السوداء.

إليك المزيد من أسرار الليمون التجميلية:

1.لنضارة وجمال بشرة الوجه والرقبة

امزجي ملعقة من عصير الليمون+ ملعقة من العسل+ ملعقة من زيت الزيتون وضعيهم على الوجه والرقبة واتركيهم حتى يجف المزيج تمامًا، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

2.للتخلص من الجلد الميت

امزجي عصير ليمونة مع ملعقة من السكر وافركي بشرتك بلطف، ثم اشطفي بشرتك، وضعي القليل من زيت اللوز على البشرة لترطيبها. يمكنك استخدام هذا القناع على كامل جسمك لتقشيره مرة أسبوعيًّا مع التركيز على المناطق الخشنة مرتين أسبوعيًّا.

3.للتخلص من تجاعيد البشرة

امزجي عصير ليمونة + ملعقة عسل+ قطرة من زيت اللوز وضعيهم على بشرتك لمدة 20 دقيقه، ثم اشطفي بشرتك بالماء جيدًا.

4.للبشرة الدهنية

امزجى 10 ملاعق من اللبن مع عصير الليمون حتى يتخثر اللبن، اغمسي قطعة من القطن في المزيج، وامسحي بها على الوجه واليدين واتركيهما حتى يجف المزيج، ثم اغسلي الوجه واليدين بالماء الدافئ؛ سيعمل هذا الخليط على تقليل الدهون في البشرة.

5.لعلاج تشقق وجفاف القدمين

اخلطي 6 أكواب من الماء الدافئ+ 4 أكواب من عصير الليمون+ كوب من اللبن+ 2ملعقة قرفة، وضعي قدميك في هذا الخليط مع التدليك جيدًا، استخدمي الحجر لإزالة المناطق الخشنة والمتشققة من الجلد، ثم اشطفي قدميك بالماء الدافئ.

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