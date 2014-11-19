بمشاركة الكبيسي وغياب المهندس... رابح والجسمي يتألقان في "خليجي 22"

للمرة الثانية، وفي أقل من أسبوع واحد، قدم نجما الأغنية الخليجية السعودي رابح صقر والإماراتي حسين الجسمي عملاً غنائياً مشتركاً في فعاليات بطولة كأس الخليج العربي 22 التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

فبعد أن قدّما أغنية "إذا اتحدنا يا خليجي" في افتتاح خليجي 22 على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ومدّتها أقل من خمس دقائق، وهي من كلمات الشاعر السعودي عبدالله أبو راس، وألحان وإشراف على العمل الفني رابح صقر، وتوزيع هشام السكران من البحرين.

عادا ليلتقيا من جديد في أوبريت "خليجنا أحلى البلاد" ولكن هذه المرة شاركهما المطرب القطري فهد الكبيسي، وذلك في حفل أقيم مساء أمس برعاية أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله لتكريم الوفود المشاركة في خليجي 22 وضيوف البطولة في مركز الملك فهد بالرياض.

وأوبريت "خليجنا أحلى البلاد"، من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان رابح صقر، وتوزيع هشام السكران، وإشراف عام الملحن أحمد الفهد، وإنتاج إمارة منطقة الرياض، وإنتاج تنفيذي مؤسسة بحر الفنون للإنتاج الصوتي والمرئي.

وتكون الأوبريت من عدد من اللوحات الاستعراضية والغنائية، وبلغت مدته أكثر من 40 دقيقة، وقام بإخراجه بندر العبد السلام، وتناول موضوعات اللحمة بين شعوب الخليج، والتعاون الأخوي بين دوله منذ القدم، مستعرضاً أهم المنجزات في مجال التنمية، وقدم لوحات استعراضية تعبر عن دول الخليج، عبر ثماني لوحات فنية عبرت كل منها عن دولة خليجية.

اللافت أن الفنان فهد الكبيسي شارك رغم أن بعض الصحف ووسائل الإعلام ذكرت أن الفنان عيسى الكبيسي هو الذي سيشارك بالأوبريت وليس فهد.

كما أن كل الأخبار التي تحدثت عن الأوبريت أكدت مشاركة الفنان ماجد المهندس، فيما تبين أنها شائعة فالمهندس لم يشارك بالأوبريت.

المزيد من التفاصيل واللقاءات الخاصة والحصرية مع نجوم الطرب الخليجي بكواليس أوبريت "خليجنا أحلى البلاد" تجدونها في العدد الجديد من مجلة "سيدتي".

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