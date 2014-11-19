الإعلاميون يخرجون عن مهنيتهم وخالد أبو النجا يرفض التعليق

القاهرة - أحمد عاشور

لاقى التصريح الذي أدلى به خالد أو النجا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هجوماً عنيفاً من قبل بعض الإعلاميين والفنانين وحتى الشيوخ، معتبرين أن أبو النجا أساء للرئيس.

رد أبو النجا

ففي تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، رد أبو النجا على كل من هاجمه وقال: "أن تقول رأيك فهذا أمر طبيعي، وأن يحمل رأيك بعض الانتقاد لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا أرى أن هذا قد يزعجه هو شخصياً؛ لأنه يعلم جيداً أنّ الجميع يسانده ويتمنى له التوفيق حتى منتقديه يسعون لحثه على المزيد من العطاء، لأنهم يريدون له النجاح، فالكل يدرك خطورة المرحلة ويعلم أن الرئيس يحمل هماً كبيراً فوق كتفه".

وأضاف: "لكنّ المشكلة أن هناك متطوعين جاهزين بالاتهامات وإشهار السيوف للدفاع عن الرئيس ضد أي كلمة، حتى ولو كانت حثّه على دعم الجيش بشكل أقوى حتى لا يتعرض لأي هجوم آخر" .

هجوم بالجملة

وكان أبو النجا قد سبق وأعطى رأيه بسياسة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، لنجد أن هناك أشخاصاً مثل توفيق عكاشة يُطلق اتهامات، يمكن أن يقولها أولاد الشوارع مع بعضهم البعض، وليس شخصاً من المفترض أنه إعلامي على شاشة يتابعها الكثيرون كما يدّعي هو شخصياً.

وعندما نجد من يفترض أنه يتحدث باسم الدين، وهو الشيخ مظهر شاهين الذي رد على خالد بالقول: "خلي بالك من بنطلونك"، فالتعقيب بنفس طريقة شاهين قد تغضبه كثيراً، لذا يكفي الصمت أمام طريقة من يدّعي أنه شيخ ولكنه يرمي بالباطل، والمداخلة كانت مع الإعلامي أحمد موسى الذي أعجبته جملة الشيخ كثيراً، وظل يضحك عليها وقال ساخراً إنه يجب تعيين خالد قائداً للعمليات العسكرية لأنه يعرف جيداً طريقة العمليات وكيفية رد الهجوم.

إعلان حرب

ما قاله خالد أبو النجا ليس فوق الانتقاد، ومن حق الجميع أن يرفض رأيه وينتقده، لكن أنّ يتحول الانتقاد إلى إعلان حرب ويقدم فيه المحامي سمير صبري بلاغاً للنائب العام يتهمه بالخيانة العظمى، فهذا أمر غريب إلى حد كبير!

ومن المنتقدين أيضاً، جمال عنايت، الذي وصف كلام خالد بأنّه قلة أدب، في وقت حمل كلامه بعض الانفعال، إلا أنه لم ينسق وراء اتهامات غريبة مثل التي سعى وراءها الباقون.

محامي أبو النجا تحرّك

من ناحيته، رفض خالد أبو النجا التّعليق على كل ما قيل في حقه، مؤكداً أن المحامي الخاص به هو الذي سيتولى ملف القضية، وأنه سيظل مع حرية الرأي، لافتاً إلى أن بياناً صحافياً سيصدر عن المحامي الخاص به خلال أيام، سيكشف فيه كيف سيتعامل مع هذا الموضوع.

من جهة أخرى، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، فمنهم من رفض الطريقة التي تعامل به الإعلاميون والفنانون مع أبو النجا، معلنين عن مساندتهم له، ومنهم من فتح النار عليه، إلا أنّ حجم المتضامنين مع أبو النجا كان أكبر بكثير.

ولم يقف الأمر عند الإعلاميين، بل شمل الفنانين أيضاً حيث كتب تامر عبد المنعم أن: "خالد أبو النجا نفسه يتسجن في السجن هتتحقق كل رغباته" الأمر الذي عرّض تامر لهجوم حاد على "تويتر" وصل إلى حدّ السباب.

على صعيد آخر، تضامن الكثيرون من الفنانين مع خالد أبو النجا وآخرهم الفنانة هند صبري، التي قالت عبر حسابها على "تويتر": "متضامنة مع خالد أبو النجا في استخدامه لحقه المكفول دستورياً في التعبير عن رأيه دون عنف ودون أن يترتب على ذلك تشويه وتهديد ".