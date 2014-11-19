هل أوقع عادل كرم نادين نسيب نجيم في الفخ؟

حلّت النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "هيدا حكي"، مع الممثل عادل كرم، فتضمنت الحلقة الحديث عن مسيرة نادين الفنية منذ تتويجها ملكة جمال لبنان في العام 2004، وتطرقت إلى بعض جوانب حياتها الشخصية، لتنتهي الحلقة بقول نادين: "أول مرة بضحك بحياتي هل قد".

بدأت الحلقة بالتطرق الى اسمها الثلاثي نادين نسيب نجيم الذي جعل من والدها رجلاً مشهوراً، وعندما سألها عادل عن اسم جدها، مازحته طويلاً بأنها لا تعرف اسمه قبل أن تفصح عنه، من بعدها انتقل الحوار الى فوزها بلقب ملكة جمال لبنان في العام 2004، والهدايا التي فازت بها حيث أكدت أنها حصلت عليها جميعاً، كما تحدث عن السعادة التي شعرت بها عند استلامها السيارة، وتحدثت عن زوجها هادي وأولادها وعلاقتها بالكريمات والطبخ، كما قدمت هي وعادل وصلة رقص شرقية.

وعن الإضافة التي قدمها إليها مسلسل "لو"، قالت نادين: "لولاه ما كنت هون"، فاعترض عادل على كلامها، فعادت وأضافت: "هو محطة مهمة انا تحمست للدور كثيراً لأنه صعب وجميل وقدمني لأول مرة كبطلة مطلقة".

نادين قالت لعادل كرم "شو هالسؤال" عندما سألها عن عدد العرسان الذين تقدموا للزواج منها قبل زوجها هادي وقالت: "ليس مهماً الكمية وهادي قطفني. أنا تزوجت قبل سنتين وأنجب طفلاً في كل عام واليوم أنا اليوم أماً لطفلين، ولذلك يظن البعض أننا تزوجنا قبل هذا التاريخ."

نادين تحدثت كيف ألبسها زوجها هادي خاتم الزواج في أصبعها تحت الطاولة وقالت: "كنا في منطقة الجميزة وفوجئت بشيء يدخل أصبعي وعندما نظرت إليه وجدت أنه خاتم زواج، فقلت لهادي أنت لم تخبرني أنك ستتزوجني، فكان جوابه "هيدا اللي رح يصير" وتزوجنا بعد 6 أشهر ثم أنجبنا طفلنا الأول في السنة نفسها، وأضافت "هلق كل شي بيجي عالسريع" مما استدعى تعليقاً من كرم، محاولاً إيقاعها في الكلام عن إيحاءات جنسية، لكن نادين ابتسمت.

ثم انتقل الحوار إلى موضوع الخيانة الذين قدمتهما في مسلسلي ّ "لو" وعشق النساء"، وأشارت نادين الى أنها صورت العملين في وقت واحد، وأوضحت " أحب موضوع الخيانة لأن غنيّ درامياً ويؤثر في الناس" وتابعت " من بعد مسلسل "لو"، الكل افتضح أمره، وأخبرتني الكثير من النساء، بطريقة لا شعورية، أنهن عشن أحاسيس مشابهة لتلك التي عشتها في المسلسل".

نادين تحدثت عن مهارتها في الطبخ وأنها تجيد إعداد كل اصناف الطعام وقالت "زوجي يحب أكلي، وأعربت عن رغبتها في إنجاب توأماً، وقالت يجب أن أعرف ما هو الطبق الذي يساعد على تحقيق هذا الامر". وعندما نصحها كرم بطبق "الغمة"، ردت نادين" لو أن المرأة تعرف قيمة الجرجير لكانت وضعته تحت السرير. عندما قرأت عن اهمية "روكا" ( الجرجير) اكتشفت لماذا احضرها الى بيتي بطريقة لا واعية".

وعن عملها الجديد "تشيللو" أكدت نادين أنها بدأت تتعلم العزف على هذه الآلة الموسيقية، وعندما سألها عادل لماذا تنادين زوجك باسم "غيث"( وهي الشخصية التي قدمها عابد فهد في مسلسل "لو") فأجابت" عندما أطلب منه شيئاً ولا ينفّذه أناديه "غيث" وهذا الأمر يستفزه كثيراً.

عن تهمة "الخوت" التي تعرف بها، أكدت نادين "كلا لست "خوتة"، بل أنا هادئة جداً وأتحمل جداً ولكنني أصل الى مرحلة "بطلع من ثيابي" ( تفقد اعصابها)، وعندما علق عادل على كلامها اوضحت "بطلع من ثيابي شكلا".

نادين تحدثت عن عشقها للرقص وأكدت أنها تلجأ اليه لأنه يريحها، وأوضحت "أرقص على كل انواع الموسيقى، وأحيانا يمكن ان أنط في البيت" فسألها عادل "وهل ترقصين لزوجك"، فردت" شو نحنا فيلم مصري". وتابعت نادين "الجرأة بدأت مع السينما المصرية"، ليستكمل الحديث عن الأفلام المصرية وطريقة معالجتها للجرأة.

ثم روت نادين قصتها مع الكريمات والأموال التي تنفقها على شرائها، "عندما أدخل الى الصيدلية أشتري اصنافاً عدة من الكريمات، ثم اكتشف أنني صرفت الكثير من المال عليها. بدأت قصتي مع الكريمات منذ ان كنت في سن الـ 18 لأنني وعيت على أمي وهي تستعملها، وأنا ورثت هذه العادة عنها".

كما تحدثت نادين عن تعلقها بالشموع " بيتي كله شموع وأنا أحرص على شرائها من أي بلد أزوره"، ثم تحدثت عن اولادها وقالت انها تخصص الفترة الممتدة بين الساعة 7 والثامنة مساء لتحميمها، بينما هي تفضل الاستحمام صباحاً اما زوجها هادي فيستحم طوال الوقت.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"