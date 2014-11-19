بالصور والتفاصيل... نجمات حريم السلطان في الكويت

حلّت النجمات التركيات بطلات مسلسل "حريم السلطان" سلمى اركينج المعروفة بالسلطانة خديجة ونور فاتح اوغلو المعروفة بالسلطانة ناهد دوران ونبهات تشهري المعروفة بالسلطانة الأم ضيفات شرف في عرض أزياء أقيم في "الغايت مول" في الكويت بدعوة من" اورورا فيزيون " وبحضور عدد كبير من المعجبين والمعجبات الذين تهافتوا لرؤية السلطانات الثلاث في الصف الأول .وقد تألقت السلطانة الأم بفستان أبيض من توقيع برادا .وقد مكثت الأخيرة لمدة يومين في الكويت. في حين غادرت السلطانة خديجة والسلطانة ناهد دوران في اليوم نفسه لارتباطاتهما. وحكي عن مبالغ طائلة تمّ دفعها للسلطانات مقابل قدومهنّ إلى الكويت حيث تقاضت السلطانة الأم حوالي 100 ألف دولار وتقاضت خديجة وناهد دوران حوالي 50 ألف دولار نظراً للوقت القصير الذي مكثتا فيه في الكويت.

وقد أعربت السلطانة خديجة لمذيعة الـ ام بي سي ألين وطفا التي قدمت فقرات عرض الأزياء عن رغبتها بزيارة لبنان والعاصمة بيروت.

في حين لم تتجاوب السلطانة الأم مع الحضور إلا من خلال الإيماء كونها لا تجيد الإنجليزية على الإطلاق .وقد اهتم بشعر السلطانتين خديجة وناهد دوران مزين الشعر جو رعد. في حين رفضت السلطانة الأم الا أن تسوي شعرها وماكياجها بنفسها .وقدم جو رعد وصلة غنائية في نهاية العرض بطلب منه .

وكان لافتاً أن حضور المشاهير اقتصر على السلطانات فقط وذلك نظراً للشعبية الكبيرة التي حققها مسلسل "حريم السلطان" في الكويت.

وقد استضاف منظم العرض محمد الشطي السلطانة الأم على العشاء في الليلة الأولى وأظهرت عن عفوية بالغة وتواضع كبير في طريقة تعاملها مع المنظمين والحضور حيث كانت دائمة الابتسام .