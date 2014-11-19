عمرو مصطفى يعتذر من أحمد حلمي ومنى زكي

اعتذر الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى من زميله أحمد حلمي، بعدما هاجمه عبر الـ"فيس بوك"، متهماً زوجته منى بالسفر إلى أمريكا لتلد ابنها هناك لمنحه الجنسية الأمريكية، ليتبين لاحقاً أن منى سافرت بسبب إصابتها بفيروس نادر، وإصابة حلمي بمرض السرطان.

مصطفى كتب اعتذاراً جاء فيه: "زعلت جدا أن فنان بحجم أحمد حلمي يضع مولوده الجديد بأمريكا، ولم أكن أعلم بظروفه الصحية وده كان بدافع غيرتي علي بلدي، ولكن بعد علمي بتعبه وظروفه الصحية وجب عليا الاعتذار له ولأسرته ومش عيب نعتذر لما نغلط الرحمة والمحبة لازم تكون في قلوبنا لو عايزين نبني البلد إحنا مش أعداء إحنا مصريين ،وفي الأخر نختلف ننشقلب بس في الأخر استحالة الرحمة والتسامح هتتنزع من قلوبنا لأننا مصريين في بعض وعمرنا ما هنعض في بعض، أحمد حلمي أنا بعتذر لك".