كريس همزوارث.. الرجل الأكثر إثارة في العالم

منحت مجلة People الممثل الشهير Chris Hemsworth لقب الرجل الأكثر إثارة في العالم. وأعلن هذا الخبر المذيع جيمي كيمل في برنامجه التلفزيوني مساء الثلاثاء.

Hemsworth، الذي يعرفه الناس بدوره في فيلم Thor، شكر والديه "على نعمة الجمال" في مقابلة عبر سكايب عقب إعلان فوزه.

وبعد سؤاله عن صديقه Matt Damon، الذي استحوذ على هذا اللقب السنة الماضية، قال Hemsworth إنّه تعلّم أن يكون جذاباً من Matt، "فهو الذي نبّهه لحركة الشفتين وطريقة الوقوف وغيرها من أسرار إظهار الجمال."

وبهذا الفوز، يكون بطل فيلم Avengers الرجل الـ28 الذي يحصل على لقب "الرجل الحي الأكثر إثارة في العالم".

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