مجلس الوزراء يوافق على مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية،الموقعة فى القاهرة بتاريخ “30- 9- 2014″.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص توظيف خريجي التعليم الجامعي، وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشركات بين مؤسسات التعليم المصرية والأمريكية، والعمل على تدعيم إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذو جودة من خلال المنح الدراسية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2009 الصادر بتخصيص مساحة 6418.83 كم2 ،الواقعة فى نطاق محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وينص التعديل على الموافقة على إعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها ما يعادل 6418.83كم2 والواقعة فى نطاق محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وفقاً للخرائط والأحداثيات، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أوعن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.

أ ش أ