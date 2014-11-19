“الخارجية” تلتقى سفراء أمريكا اللاتينية للفوز بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن

عقد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الأمريكتين ومنظمة الدول الأمريكية السفير محمد فريد منيب اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا حضره كافة سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين في القاهرة، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف ومسائل الأمن الدولي السفير هشام بدر.

يأتى الاجتماع في إطار الحشد الدولي للترشيح المصري للفوز بمقعد غير دائم لدورة عامي 2016_2017 بمجلس الأمن الدولي تمثيلاً عن القارة الأفريقية في الانتخابات التي ستجرى خلال أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2015.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض المواقف المصرية الثابتة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على دورها الريادي والقيادي في المحيطين العربي والأفريقي لتحقيق هذه الغاية، والتذكير باسهاماتها المميزة في قوات حفظ السلام الأممية حيث تعد من أكبر الدول المساهمة بقوات ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في 24 دولة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، والتزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك في إطار الأمم المتحدة بغية تحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف المتضمنة في مقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة.

وكانت مصر قد شرفت بشغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن في أربعة دورات سابقة خلال الأعوام: 1949/ 1950، و1961/ 1962، و1984/ 1985، و1996/ 1997.

ووزع في هذا اللقاء نسخ من الكتيب الذي تم إعداده خصيصاً بمعرفة وزارة الخارجية لشرح المقومات المرجحة لاختيار مصر لشغل هذا المقعد، والذي تم إعداده خصيصاً لحشد التأييد الدولي للمسعى المصري، مع التأكيد على تطلعنا للحصول على دعم دول أمريكا اللاتينية لهذا الترشيح.

وعبر سفراء دول أمريكا اللاتينية عن تقديرهم لتلك المبادرة، وأشادوا بتميز الملف المصري، وكذا بالدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، واعدين بإيلاء هذا الترشيح الاهتمام الواجب على ضوء العلاقات المميزة التي تجمع الدول اللاتينية بمصر.

أ ش أ