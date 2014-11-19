محافظ جنوب سيناء: لن يتم حبس البدو في قضايا التعديات

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، أنه لن يتم حبس أي بدوي من خلال محاضر التعديات التي تم تحريرها، مشيرا إلى أنه سوف يمنحهم مهلة 6 أشهر توقف لتنفيذ الإزالات التي يقوم بها مجلس مدينة دهب لحين التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح خلال لقائه بدو دهب في منطقة وادى مجير، وحضره اللواء عماد علوان، رئيس المدينة، واللواء وجدي إدوارد مساعد مدير الأمن، والعميد محمد خريصة، مدير مباحث جنوب سيناء، والعميد أسامة عاشور أمور قسم دهب ومشايخ وعواقل البدو- أنه سوف يعرض على رئيس الوزراء موضوع تقنين الأوضاع لأراضي البدو في جنوب سيناء خلال اجتماعه الأحد المقبل الذي يناقش فيه ملف تنمية سيناء.

وتابع المحافظ قائلا: «لن أسمح بحبس البدو في قضايا التعديات» واعدا بمخاطبة رئيس الوزراء والنائب العام للإفراج عن سالم عطوة، الذي تم حبسه في قضية تعديات.

وأشار المحافظ إلى أن هناك «تفريحة» على حد قول إخواننا البدو، وهي تتمثل في طرح تقسيم أراض جديد لشباب دهب ودراسة تعديل لائحة الإسكان.

وقال الشيخ إبراهيم سالم، كبير مشايخ جنوب سيناء: إن منازل البدو لم يتم تقنين أوضاعها منذ تسلم سيناء من إسرائيل، ولم تقنن أوضاعهم، وتم تحرير محاضر ضدهم وهم الآن يقيمون في منازلهم مطالبا بإلغاء أحكام الحبس وتقنين أوضاعهم، وإلغاء إثبات الجنسية.

وشكا حسان سالم، محام، من قبيلة المزينة، من رفض مجلس مدينة دهب التصالح في محاضر التعديات؛ مما يعرض الأبرياء للحبس.

وقال الشيخ جمعة زيدان، إن أكثر من 3500 مواطن بدهب مهددون بالسجن وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.