مجلس الوزراء يوافق على استحداث فئة «معاون أمن» بقانون الشرطة

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة فيما يتعلق باستحداث فئة معاوني الأمن ضمن أعضاء هيئة الشرطة.

وينص التعديل على إضافة فئة «معاوني الأمن» ليكون ضمن أعضاء هيئة الشرطة، كما نص التعديل على إضافة فصل إلى الباب الثالث من قانون الشرطة بعنوان «معاونو الأمن»، يتضمن كل ما يخص الفئة الجديدة من شروط واجبة فى من يتقدم لشغلها، بالإضافة إلى كل ما يخص الحقوق والالتزامات والترقيات والجزاءات والأجازات والقواعد والأحكام المطبقة على شاغلها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر2014، والتي تهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص توظيف خريجى التعليم الجامعى، وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشركات بين مؤسسات التعليم المصرية والأمريكية، والعمل على تدعيم إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذو جودة من خلال المنح الدراسية.