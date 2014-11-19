الداخلية : ضبط أحد العائدين من سوريا لتدريب عناصر الإخوان على تصنيع المتفجرات

في إطار متابعتها لتحركات تنظيم الإخوان الإرهابي وتواصله مع مختلف الفصائل التكفيرية داخل وخارج البلاد، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر المصرية العائدة من القتال في سوريا لتدريب عناصر التنظيم الإرهابى على كيفية تصنيع المتفجرات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم أن معلومات كانت قد وردت لقطاع الأمن الوطنى بصدور تكليفات من أحد قيادات ما يسمى بـ”كتائب الفرقان ” التابعة لجبهة النصرة بسوريا يدعى أبوعمار المصرى، لأحد كوادر الجبهة من المصريين المتواجدين بسوريا ويدعى هانى شاهين على شاهين، للعودة إلى مصر وتدريب العناصر الإخوانية على كيفية تصنيع وتجهيز العبوات الناسفة.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من ضبط المدعو هاني شاهين، حيث اعترف باضطلاعه بتدريب العناصر الإخوانية بمحافظة الغربية وعدد من المحافظات الأخرى’وقد تمكن القطاع بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام والأمن المركزى من ضبط (5 خلايا إرهابية ضمت 38 عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابى بنطاق محافظة الغربية من المتورطين فى أعمال العنف والتخريب وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وتفجير 25 عبوة ناسفة ومحدث صوت بمحيط عدد من المنشآت العامة والشرطية والخاصة وإصابة 7 من رجال الشرطة، و 14 من المواطنين فى المواقع التى تم إستهدافها “قسم أول طنطا, نادى ضباط الشرطة بطنطا,الشركة الشرقية للدخان,الجامعة العمالية,نقطة إسعاف دفره,مبنى محافظة الغربية,شركة الغزل,حديقة الأمل ,حى ثان المحلة,نقطة مرور العلو,مركز شرطة قطور,موقف الأتوبيس القديم ,حديقة الحرية بكفر الزيات,محكمة كفر الزيات ,منطقة الجزيرة بكفر الزيات ,محطة سكة حديد كفر الزيات ,شريط السكة الحديد,هندسة كهرباء كفر الزيات”.

كما قامت هذه العناصر الإرهابية بإضرام النيران فى 12 سيارة مملوكة لرجال الشرطة والهيئات القضائية وسيارتين تابعتين لإحدى شركات الأمن الخاص,وآخريين تابعتين لوحدة الطب البيطري بكفر الزيات، وكذلك إضرام النيران بعدد من أبراج تقوية الهواتف المحمولة وخطوط السكك الحديدية،والتجهيز والإعداد لتفجير عبوة بساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا أثناء الإحتفال بالليلة الختامية بذكرى مولده والتى توافد عليها قرابة نصف مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية، وإلقاء العديد من العبوات الهيكلية لإحداث حالة من الفزع بين جموع المواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر الإرهابية .. فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى ملاحقة وضبط كافة العناصر الإرهابية.

أ ش أ