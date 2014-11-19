مقتل وإصابة 7 أشخاص حصيلة تفجير أربيل الانتحاري بالعراق

صرح مصدر عراقي في شرطة محافظة كركوك، أن الحصيلة النهائية للتفجير الإنتحاري الذي وقع وسط المحافظة، ظهر اليوم الأربعاء، بلغت 7 أشخاص بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن المصدر قوله إن ” التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة استهدف مبنى محافظة أربيل اليوم وأسفر عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة من أفراد الأمن المكلفين بحماية المبنى، فضلا عن احتراق عشر سيارات مدنية كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار”،موضحا أن “الانتحاري كان ينوي اقتحام مبنى المحافظة إلا أن تصدي أفراد الأجهزة الأمنية له أجبره على تفجيرها قبل الوصول إلى الباب الرئيس للمحافظة”.

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