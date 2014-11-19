أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل وإصابة 7 أشخاص حصيلة تفجير أربيل الانتحاري بالعراق

Google+ Print
مقتل وإصابة 7 أشخاص حصيلة تفجير أربيل الانتحاري بالعراق مقتل وإصابة 7 أشخاص حصيلة تفجير أربيل الانتحاري بالعراق

انفجارات أربيل

صرح مصدر عراقي في شرطة محافظة كركوك، أن الحصيلة النهائية للتفجير الإنتحاري الذي وقع وسط المحافظة، ظهر اليوم الأربعاء، بلغت 7 أشخاص بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن المصدر قوله إن ” التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة استهدف مبنى محافظة أربيل اليوم وأسفر عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة من أفراد الأمن المكلفين بحماية المبنى، فضلا عن احتراق عشر سيارات مدنية كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار”،موضحا أن “الانتحاري كان ينوي اقتحام مبنى المحافظة إلا أن تصدي أفراد الأجهزة الأمنية له أجبره على تفجيرها قبل الوصول إلى الباب الرئيس للمحافظة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا