محافظ جنوب سيناء : لا حبس لأى بدوى فى محاضر التعديات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ” انه لاحبس لاى بدوي فى محاضر التعديات مشيرا الى انه سوف يمنىح مهلة 6 شهور توقف خلالها الازالات التى يقوم بها مجلس مدينة دهب لحين التصالح وتقنين الاوضاع.

> جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ببدو دهب بوادى مجيرح بحضور اللواء عماد علوان رئيس المدينة واللواء وجدى ادوارد مساعد مدير الامن والعميد محمد خريصة مدير مباحث جنوب سيناء والعميد اسامة عاشور مامور قسم دهب وبحضور مشايخ وعواقل البدو.

> وأضاف المحافظ انه سوف يعرض على رئيس الوزراء تقنين اوضاع الاراضى لبدو جنوب سيناء خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الاحد المقبل الذى يناقش ملف تنمية سيناء

> وأشار المحافظ قائلا” انه لن يسمح بان يحبس البدو فى قضايا التعديات” ووعد بمخاطبة رئيس الوزراء والنائب العام الافراج عن سالم عطوة الذى حبس فى قضية تعديات

> وأشار المحافظ ان هناك” تفريحة” بلهجة البدو اى خبر مفرح بأنه سوف يطرح تقسيم اراضى جديد للشباب دهب ودراسة تعديل لائحة الاسكان.

> وكان اشتكى عدد من البدو واهالى دهب من حمل الازلات التى ينفذها مجلس مدينة دهب والتى بلغت اكثر من 3500 حالة وعدم تقنين اوضاعهم، وقال الشيخ ابراهيم سالم كبير مشايخ جنوب سيناء ان منازل البدو ل تقنن اوضاعهم منذ استلام سيناء من اسرائيل ولم تقنن اوضاعهم وحررت محاضر ضدهم وهم يقيمون فى منازلهم وطالب بإلغاء احكام الحبس تقنين اوضاعهم وإلغاء اثبات الجنسية.

> وشكى حسان سالم محامى من قبيلة المزينة من رفض مجلس مدينة دهب التصالح فى محاضر التعديات رغم ان من بينهم من ازال التعدى مما يعرض ابرياء للحبس.

> وأضاف الشيخ جمعة زيدان ان هناك اكثر من 3500 مواطن بدهب مهددين بالحبس وصدر احكام ضدهم ولايستطيعون التحرك والسفر بسبب محاضر التعديات وحذر من لجوء هؤلاء للعيش فى الجبل خوفا من القبض عليهم، وكان قد قام المحافظ بجولة فى مدينة دهب تفقد خلالها المدارس وطريق وادى جنى وقسم شرطة دهب.