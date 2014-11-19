أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إدارة الأهلي تدين الاعتداء على حافلة الاتحاد السكندري

Google+ Print
إدارة الأهلي تدين الاعتداء على حافلة الاتحاد السكندري إدارة الأهلي تدين الاعتداء على حافلة الاتحاد السكندري

عبرت إدارة الأهلي عن أسفها الشديد وإدانتها للحادث الذي تعرض له فريق الاتحاد السكندري للشباب بعد أن تعرضت حافلة الفريق للاعتداء عقب مباراتهم مع الفريق الأحمر يوم الاثنين الماضي.

ووجهت إدارة النادي الأهلي شكرها لرئيس نادي الاتحاد السكندري محمود مشالي على تفهمه للموقف خلال اتصالي هاتفي تم التأكيد فيه على أن علاقة نادى الإتحاد وجماهيره العظيمة بالنادي الأهلي علاقة تاريخية لن تؤثر فيها هذه التصرفات الغير مسؤولة.

وفى الوقت ذاته دعا النادي الأهلي جماهيره – وخصوصاً من الشباب – بضرورة الالتزام الكامل بما يتسم مع مواقف النادي على مدار تاريخه وأن يحرص هؤلاء الشباب الممتلئ حماساً على نبذ الفئة التي تحاول استغلال أي فرصة للزج بهم في مواجهات لا تحقق أبداً مصلحة ناديها.

وكانت حافلة فريق الشباب للاتحاد السكندري قد تعرضت للتحطيم بعد المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي بهدفين نظيفين على ملعب النادي الأحمر بمدينة نصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع