إدارة الأهلي تدين الاعتداء على حافلة الاتحاد السكندري

عبرت إدارة الأهلي عن أسفها الشديد وإدانتها للحادث الذي تعرض له فريق الاتحاد السكندري للشباب بعد أن تعرضت حافلة الفريق للاعتداء عقب مباراتهم مع الفريق الأحمر يوم الاثنين الماضي.

ووجهت إدارة النادي الأهلي شكرها لرئيس نادي الاتحاد السكندري محمود مشالي على تفهمه للموقف خلال اتصالي هاتفي تم التأكيد فيه على أن علاقة نادى الإتحاد وجماهيره العظيمة بالنادي الأهلي علاقة تاريخية لن تؤثر فيها هذه التصرفات الغير مسؤولة.

وفى الوقت ذاته دعا النادي الأهلي جماهيره – وخصوصاً من الشباب – بضرورة الالتزام الكامل بما يتسم مع مواقف النادي على مدار تاريخه وأن يحرص هؤلاء الشباب الممتلئ حماساً على نبذ الفئة التي تحاول استغلال أي فرصة للزج بهم في مواجهات لا تحقق أبداً مصلحة ناديها.

وكانت حافلة فريق الشباب للاتحاد السكندري قد تعرضت للتحطيم بعد المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي بهدفين نظيفين على ملعب النادي الأحمر بمدينة نصر.