ضبط 10 آلاف قلم ليزر و420 “خنجر وسيف” وتليسكوب ليلي داخل حاوية بميناء بورسعيد

تمكنت ادارة أمن المواني بالتنسيق مع مصلحة أمن المواني ببورسعيد من ضبط حاوية 40 قدم بها اقلام ليزر وأسلحة بيضاء يمبناء بورسعيد .

و كانت تعليمات اللواء وائل عبد الرازق رئيس مصلحة أمن المواني و اللواء محمد عثمان مدير مباحث المصلحة و العميد اسلام البدري رئيس مباحث المصلحة و العميد محمد القفاص رئيس مباحث ا إجارة من المواني ببورسعيد بتشديد الرقابة و التفتيش علي جميع الحاويات بميناء بورسعيد و بوصول معبومات للمقدم احمد توفيق رئيس قسم مكافحة التهريب بأدارة أمن المواني ببورسعيد عن وصول منتجات محظور استيرادها .

> و قد توصلت تحريات ضباط مباحث ادارة شرطة ميناء بورسعيد بالتنسيق مع جمارك بورسعيد الى قيام شركة “GNCO” للإستيراد والكائنة بطريق الإسكندرية – مطروح بإستيراد حاوية 40 قدم وارده من ألمانيا ومشمولها الأساسي ملابس مستعمله و دراجات أطفال ومخبا بها كميات كبيره من الأسلحة البيضاء وأقلام الليزر.

> تم ضبط الحاوية و التى تحمل رقم ٩٨٨٨٦٤٦ وتشكيل لجنة امنية جمركية لفحصها .. حيث تبين انة مخبأ بداخلها عدد “١٠٦٨٠” قلم ليزر و عدد “٤٢٠” سلاح ابيض “سيف وخنجر” و عدد “1″ تليسكوب ليلي “محظور استيرادها جميعا” .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .