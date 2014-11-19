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البرلمانات العربية ترحب بدعوة خادم الحرمين إلى وحدة الصف العربى

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البرلمانات العربية ترحب بدعوة خادم الحرمين إلى وحدة الصف العربى البرلمانات العربية ترحب بدعوة خادم الحرمين إلى وحدة الصف العربى

رحبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله ببيان خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز والذى دعا فيه الى نبذ الخلافات العربية ووحدة الصف والتوافق.

واكدت المنظمة فى بيان لها اليوم ان العاهل السعودى وهو حكيم العرب دائما مايعمل فى صالح شعوب ودول المنطقة العربية وأن دعوته هذه جاءت من هذا المنطلق خاصة فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجهه الأمة العربية والإسلامية.

وأشادت بتأكيد خادم الحرمين الشريفين على وقوف المملكة إلى جانب وتطلعه إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء العرب .

وأعربت المنظمة عن اعتقادها بان مصر من منطلق حرصها على المصلحة القومية العربية سوف تستجيب لمناشدة خادم الحرمين لإنجاح الخطوات إلى اتخذت لدعم مسيرة التضامن العربى.

أ ش أ

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