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محافظ بورسعيد يبحث إنتاج البيوجاز بجنوب بورسعيد

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محافظ بورسعيد يبحث إنتاج البيوجاز بجنوب بورسعيد محافظ بورسعيد يبحث إنتاج البيوجاز بجنوب بورسعيد

بحث اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد مشروع انتاج البيوجاز بجنوب بورسعيد جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ممثلي منظمة العمل الدولية وبحضور الجهات المعنية بهذا الموضوع حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروع الذى تتبناه الدولة بدعم فنى بعد صدور قرار بتعميمه على جميع محافظات الجمهورية , حيث يتطلب المشروع وجود عدد 3 رأس ماشية او أكثر ومساحة ارض مناسبة للانشاء لانشاء الوحدة، كما ان الوحدة الواحدة تستمر فى العمل لمدة 25 عاما .

ويساهم المشروع فى حل مشكلة تراكم المخلفات الزراعية والحيوانية , وسد فجوة نقص الاسمدة الزراعية واسطوانات البوتاجاز , وذلك من خلال خلط روث الحيوانات بالماء تحت ضغط عالى فيتحول الى غاز (بيوجاز) وأسمدة حيث تقوم الوحدة مقاس 3×4 متر بتوفير عدد 4 اسطوانة بوتاجاز شهريا . واضاف محافظ بورسعيد ان المشروع يخدم أهالي قري الجنوب لتوفير الاسمدة والبيوجاز لاجل رفع المعاناه عن والمواطن فى آن واحد , مشيرا الى ان الحكومة بصدد تنفيذ برامج ومشروعات اخرى فى المستقبل القريب مثل مشروع السخان الشمسى كما اكد ان المشروع سوف يحقق نجاحا في هذة المناطق وذلك لتوافر مقومات المشروع الاساسية

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