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القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري جنوب بورسعيد

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القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري جنوب بورسعيد القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري جنوب بورسعيد

تمكن ضباط قسم الجنوب من القبض علي احد الاشخاص بحوزته سلاح ناري بجنوب بورسعيد في أطار سياية مديرية أمن بورسعيد بملاحقة حائزي الاسلحة النارية بدون ترخيص .

كانت معبومات للرائد زياد حمودة رئيس مباحث الجنوب عن قيام أحد الاشخاص بتهديد المواطنين بجنوب بورسعيد بسلاح ناري .
> عقب تقنين الإجراءات تمكن الملازم اول محمود ناجى – ضابط مباحث قسم شرطة الجنوب بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو عاطف محروس عبد الملاك – مقيم دائرة قسم الجنوب  محرزا سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وعدد (6) طلقات من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات .

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