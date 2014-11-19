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زوجة يوسف العسال تكشف مفاجأة في حادث مقتله

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زوجة يوسف العسال تكشف مفاجأة في حادث مقتله زوجة يوسف العسال تكشف مفاجأة في حادث مقتله

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الفنان يوسف العسال والشروع في قتل زوجته داخل شقتهما بمنطقة الجديدة عن مفاجأة غريبة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن وراء الجريمة ثلاثة مسجلين في قضايا سرقات، وقالت الزوجة لفريق المباحث إنها كانت داخل الحمام وطرق الثلاث متهمين باب الشقة بحجة أنهم “كشافي الكهرباء”،

مضيفة أنهم تعدوا بالضرب على زوجها وقيدوه واستولوا على مبلغ 200 جنيه كانت داخل المنزل. مضيفة أنها استغاثت بالجيران هي وزوجها، فهرب المتهمون بمجرد حضور الأهالي وأثناء الاستماع لشهادة زوجها فوجئوا بوفاته. أما المفاجأة الغريبة فكشفتها بقولها إن الفنان لفظ أنفاسه بسبب الخوف. وسوف يتم تشريح جثمانه لبيان سبب الجريمة، وأدلت الزوجة بأوصاف أحد المتهمين وتم تحديدهم، وجارٍ الاستماع لشهود آخرين.

 

 

 

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