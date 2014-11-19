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الزمالك يبدأ أول خطوة في استعادة شيكابالا الموسم المقبل

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الزمالك يبدأ أول خطوة في استعادة شيكابالا الموسم المقبل الزمالك يبدأ أول خطوة في استعادة شيكابالا الموسم المقبل

بدأ نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في أول خطوة نحو استعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق بداية من الموسم المقبل.

ولا يحق للزمالك ضم أي لاعب في الموسم الجاري بعد إغلاق قائمته واستنفاذ الاستبدالات بالقائمة.

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وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة منح الضوء الأخضر لأحمد مرتضى لمتابعة موقف شيكابالا والتواصل معه من أجل استعادته في الموسم المقبل.

وربما ينجح الزمالك في التوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة في يناير على أن يتم إعارته لأحد الأندية حتى نهاية الموسم.

وكانت تقارير برتغالية أكدت أن سبورتنج لشبونة لن يمنح أي تساهيل مالية في رحيل شيكابالا.

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وانضم اللاعب من الزمالك في يناير الماضي، وظل على مقاعد البدلاء قبل الجولة الأخيرة بالدوري البرتغالي وشارك في دقائق لم تتعد ربع ساعة.

ومع انطلاق الموسم الجديد خرج شيكابالا من حسابات المدرب ماركو سيلفا، مما دفع اللاعب الأعسر إلى العودة لمصر والإختفاء عن سبورتنج لشبونة.

ويرتبط شيكابالا بعقد مع سبورتنج لشبونة حتى 2018 مع شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو.

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