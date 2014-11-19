نقيب المهن التمثيلية : 3 أشخاص وراء مقتل الفنان يوسف العسال

أكد الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية خبر مصرع الفنان يوسف العسال داخل منزله منذ قليل.

وقال الصريطي في تصريح صحفي، ان العسال عثر عليه متوفياً في منزله بعد أن اقتحمه لصوص وقاموا بتكتفيه هو وزوجته وتكميم أفواههم.

وأضاف أن العسال تلقى ضربة قوية على رأسه أدت إلى وفاته،ولكن لانستطيع أن نعرف إذا كان السبب الحقيقي للوفاة هو تعرضه لهذه الضربة أم إصابته بأزمة قلبية،لأن الموضوع الأن في يد الطب الشرعي الذي سيعلن الحقيقة في أقرب وقت.

ولفت وكيل نقابة المهن التمثيلية إلى أن تحقيقات النيابة الأولية أكدت أن 3 أشخاص قاموا بخداع الفنان الراحل وقالوا أنهم محصلي فاتورة الكهرباء، وبعد دخولهم المنزل قاموا بتكتفيه هو وزوجته، وأستمروا في المنزل لمدة تزيد عن الساعة، قبل أن يرتكبوا جريمتهم.

يذكر أن زوجة الفنان الراحل عثر عليها حية ولكنها مصابة بإجهاد كبير بسبب الضغوط العصبية التي تعرضت لها.

أ ش أ