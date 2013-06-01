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"كلنا خالد سعيد" تدعو لوقفة صامتة الخميس المقبل تحت شعار "حق كل شهداء مصر"

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"كلنا خالد سعيد" تدعو لوقفة صامتة الخميس المقبل تحت شعار "حق كل شهداء مصر" "كلنا خالد سعيد" تدعو لوقفة صامتة الخميس المقبل تحت شعار "حق كل شهداء مصر"

كتب : أحمد غنيم منذ 35 دقيقة

دعت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، إلى وقفة احتجاجية في الذكرى الثالثة لاستشهاد خالد سعيد، يوم الخميس المقبل، تحت عنوان "حق خالد سعيد.. حق كل شهداء ".

وأشارت الصفحة إلى أن الوقفة ستكون صامتة على الكورنيش، مضيفة "نفكّر الشعب بالشهداء وبحقّهم اللي لسه مرجعشي، وهنفكرهم بأنهم خرجوا بيحلموا بنظام مبني على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وماتوا علشان ده يتحقق، ولسه حلمهم ما تحققش".

وأضافت الصفحة "هنتمرد على الظلم ومش هانسمح لحد يسرق مننا حلمنا، وهندافع عن أحلامنا وهانكسر كل قيد يوقفها وهانحققها".

وقالت "هنرفع في إيدينا صورة لكل شهيد، نقرأ عن حياته وإزاي استشهد علشان نفتكر شهداءنا اللي ضحّوا بأرواحهم علشان نعيش في بلد بتحترم حقوق الإنسان، هنفتكر الشهداء اللي نوروا لنا طريقنا وكسروا جدران الخوف والصمت والذل والإهانة، هنفكر الناس بيهم، هنفكرهم بأحلامهم وبحياتهم وإزاي استشهدوا".

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