مصر ترحب باتفاق الرياض وتدعو الى العمل العربي المشترك ونبذ الخلاف

رحبت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي.

وقالت الرئاسة المصرية، عبر البيان الذي أصدرته منذ قليل، أنها تؤكد على التطلع إلى مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الحالية.

وأشادت الرئاسة بالبيان الصادر عن العاهل السعودي الذي يدعو إلى نبذ الفرقة والانقسام العربي، وأن مصر تثمن جهود خادم الحرمين الدؤوبة والمقدرة التي يبذلها لصالح الآمتين العربية والإسلامية.

كما أعربت الرئاسة عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وأكدت على ثقتها بقادة الفكر والرأي في العالم العربي ,أنهم سيتخذون منحى جديد لدعم اتفاق الرياض.

وجاء بيان الرئاسة، للإشادة بالبيان الذي أصدره العاهل السعودي، الملك عبد الله، والذي أشاد فيه، باتفاق الرياض الذي يدعو مصر شعبا وقيادة إلى إنجاح مساعي التوافق ونبذ الخلاف.

وأكد العاهل السعودي على أن اتفاق الرياض يهدف إلى الوقوف بجانب مصر والتطلع إلى مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق، كما دعا قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام للسعي في تحقيق التقارب العربي المنشود.

يذكر أن “إتفاق الرياض التكميلي”، الذي عُقد في الرياض بمشاركة ممثلين عن الدولة المستضيفة وقطر والإمارات والبحرين والكويت، بغياب سلطنة عمان، استطاع فتح صفحة جديدة نحو كيان خليجي قوي.