أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العريان والشاطر والبلتاجى يصممون على تحريك دعوى سب وقذف ضد جريدة اخبار اليوم

Google+ Print
العريان والشاطر والبلتاجى يصممون على تحريك دعوى سب وقذف ضد جريدة اخبار اليوم العريان والشاطر والبلتاجى يصممون على تحريك دعوى سب وقذف ضد جريدة اخبار اليوم

صمم المتهمين عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى اثناء نظر قضية ” التخابر ” علي طلبهم بالجلسة السابقة بتحريك دعوي قضائية ضد جريدة اخبار اليوم وطالبوا تمكينهم من عمل توكيل للمحامين اسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود وخالد بدوى ليتمكنوا من رفع دعوى سب وقذف ضد الجريدة المذكورة لنشرها خبر غير صحيح خاص بهم.

ورد القاضى : ارسلوا الاول تصحيح ولو ما التزمتش الجريدة بتنزيله ارفعوا الدعوى.

وهنا رد البلتاجى من داخل قفص الاتهام : السجن لم يمكنا من عمل بلاغ او محضر عايزين نعرف مين ال سرق ال 40 الف فدان ال بيقولوا عليها .

وذلك اثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر