العريان والشاطر والبلتاجى يصممون على تحريك دعوى سب وقذف ضد جريدة اخبار اليوم

صمم المتهمين عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى اثناء نظر قضية ” التخابر ” علي طلبهم بالجلسة السابقة بتحريك دعوي قضائية ضد جريدة اخبار اليوم وطالبوا تمكينهم من عمل توكيل للمحامين اسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود وخالد بدوى ليتمكنوا من رفع دعوى سب وقذف ضد الجريدة المذكورة لنشرها خبر غير صحيح خاص بهم.

ورد القاضى : ارسلوا الاول تصحيح ولو ما التزمتش الجريدة بتنزيله ارفعوا الدعوى.

وهنا رد البلتاجى من داخل قفص الاتهام : السجن لم يمكنا من عمل بلاغ او محضر عايزين نعرف مين ال سرق ال 40 الف فدان ال بيقولوا عليها .

وذلك اثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.