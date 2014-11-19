سبورتنج لشبونة: لا تسهيلات في رحيل شيكابالا

لا ينوي مسؤولو نادي سبورتنج لشبونة في وضع أي تسهيلات من أجل رحيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق مجانا.

ويرتبط شيكابالا بعقد مع سبورتنج حتى 2018 مع شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو، لم يقض اللاعب منها سوى بضعة أشهر قبل امتناعه عن السفر والانضمام لتدريبات الفريق.

وذكرت صحيفة (ريكورد) البرتغالية الشهيرة أن مصادر داخل نادي سبورتنج لشبونة نفت تماما فكرة أن يكون هناك نية لفسخ تعاقد شيكابالا من قبل الأسود أو رحيله مجانا.

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وألمحت الصحيفة إلى نية سمير عبد التواب وكيل أعمال اللاعب الذي يرغب في تسوية الأمر مع سبورتنج لشبونة من أجل رحيل شيكابالا مجانا من أجل خوض تجربة جديدة.

ولكن وفقا للمصدر فإن برونو دو كارفاليو رئيس نادي سبورتنج لشبونة لن يضع أي تسهيلات في رحيل شيكابالا، أملا أن ينتهي الأمر إلى بيع اللاعب والاستفادة المالية من ورائه.

وكان رئيس سبورتنج لشبونة قد أكد أن شيكابالا سيضطر للعودة يوما ما من أجل تسوية الأمر، وحينها سيرى الجميع أن اللاعب الذي جاء مقابل 200 ألف يورو كيف سيربح من ورائه.

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