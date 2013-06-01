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مواطنون إثيوبيون يلتقطون صورا مع المحتجين أمام السفارة بالدقي

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مواطنون إثيوبيون يلتقطون صورا مع المحتجين أمام السفارة بالدقي مواطنون إثيوبيون يلتقطون صورا مع المحتجين أمام السفارة بالدقي
والنشطاء يهتفون: "ارفع كل رايات النصر سد النهضة عار على "

كتب : محمد شنح منذ 22 دقيقة

في لافتة طريفة، التقط بعض المواطنين الإثيوبيين والعاملين بالسفارة الإثيوبية بالدقي، الصور التذكارية مع النشطاء المحتجين أمام السفارة.

وأبدى أحد المواطنين الإثيوبيين، في حديث قصير مع "الوطن"، إعجابه بطريقة المصريين في التعبير السلمي عن آرائهم، وعدم اللجوء للعنف. وحول رأيه في قضية "سد النهضة"، قال إنه يعرف عن الأمر، لكنه لا يريد التحدث فيه.

على الجانب الآخر، بدأ المحتجون في الخروج عن صمتهم والهتاف أمام مقر السفارة، معبرين عن رفضهم لبناء السد الإثيوبي، ورددوا هتافات "ارفع كل رايات النصر سد النهضة عار على مصر".

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