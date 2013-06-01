المتحدث العسكري: نحاول التأكد من ادعاء شقيق الجندي مختار عصام باختطافه

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

العقيد أحمد محمد علي

قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الجندي مختار عصام مختار، المختفي منذ أمس، متغيب عن وحدته منذ يوم الأربعاء الماضي، لتخلفه عن ركوب القطار الحربي، هو وأحد زملائه أثناء التوقف بمحطة سكك حديد "المشيفة"، خلال رحلة العودة إلى وحدته، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن زميله عاد إلى وحدته في اليوم التالي للواقعة، إلا أنه استمر غياب الجندي المشار إليه.

وأكد المتحدث العسكري، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجرى، الآن، بحث مدى صحة ادعاء شقيق الجندي المتغيب، بواسطة العناصر الأمنية التابعة للقوات المسلحة، رغم عدم وجود دلائل تؤكد صحة الادعاء باختطافه حتى الآن، على حد قوله، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للبحث عن الجندي المتغيب، في إطار الحرص على أمن وسلامة أحد أبناء القوات المسلحة، منها تخصيص طائرة بحث وإنقاذ، وتسيير عدد من الدوريات، والتنسيق مع العناصر البدوية وقصاصي الأثر من أبناء محافظة مطروح؛ لمسح المناطق المحتمل اختفائه بها.

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