للمرة الـ 15.. «النواب اللبناني» يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الـ15، الأربعاء، في الانعقاد لاختيار رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب .

وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويلزم حضور ثلثي أعضاء المجلس البالغ 128 نائبًا لكي تكون جلسة انتخاب رئيس للبلاد صحيحة، وفقًا للتفسير الذي تتبناه رئاسة المجلس.

وتقاطع أغلب كتل قوى«8 آذار» بقيادة حزب الله، وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون، جلسات انتخاب رئيس للبلاد، نظرًا لعدم التوافق على اسم المرشح للرئاسة.

ومازال منصب الرئاسة اللبنانية شاغرًا منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.