النيابة في قضية تخابر مرسي : إيميلات المتهمين فضحت علاقتهم بأمريكا

أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار شعبان الشامى في التخابر الكبري ، بأن متهمين الاخوان بقضية “التخابر” إستخدموا شبكة الإنترنت لنقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد ، والسخط الشعبى ضد النظام القائم إنذاك وأن القضية زاخرة بالرسائل الالكترونية التى شهدت على غدر المتهمين وقباحتهم وخبثهم , وتضافرت لتطبق على رقابهم , وانها رسائل جمة لاتكفى الساعات لسردها ولا الايام لشرح دلالتها .

وثبت من اطلاع النيابة العامة على نتائج فحص العناوين البريدية للمتهمين خيرت الشاطر وعمار فايد وخالد سعد حسين

واستعرض ممثل النيابة العامة العديد من محتويات تلك الرسائل ومنها ورود رسالة من المتهم خيرت الشاطر ممن يدعى جمال حمدان تتضمن تقرير عن زيارة ” اوسلوا “ونصح الراسل بضرورة ازالة المخاوف عن بند الاقباط والنساء لاراحة الجانب الاوربى , واعيد ارسال الرسالة للمتهمين خالد حسين

ورسالة اخرى للشاطر بعنوان “مؤتمر مع الاخوان المسلمين خاص وسرى ولا يجوز التمرير ” وقضحت عن علاقة الاخوان بمديرة عملية برنامج “نيون ”

واضاف انه بتاريخ 25-10-2011 ارسلت رسالة للمتهم رقم 20 سندس شلبى تطلب فيها الراسلة ترشيح شخصيتين بارزتين من اعضاء الجماعة لترشيح اشخاص لحضور مؤتمر سيعقد بالعاصمة لندن لتعميق التفاهمفى تلك الفترة الحرجة للاضرار بامن البلاد ومصالحها , وتم ارسال الرسالة للمتهم محمد الحداد , ورشحت الرسالة كلا من المتهمين محمد مرسى وعصام العريان لحضور المؤتمر , علاوة على العديد من الرسائل الاليكترونية التى تؤكد تخابر المتهمين مع امريكا