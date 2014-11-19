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إخلاء مدرسة خاصة بالفيوم بعد سقوط جزء من السقف وإصابة عاملة

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إخلاء مدرسة خاصة بالفيوم بعد سقوط جزء من السقف وإصابة عاملة إخلاء مدرسة خاصة بالفيوم بعد سقوط جزء من السقف وإصابة عاملة

صورة أرشيفية

قامت إدارة مدرسة الأمريكان بمدينة الفيوم، منذ قليل بإخلاء جميع التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، إثر سقوط جزء من سقف طرقة بالمدرسة وإصابة عاملة. 

كانت إدارة المدرسة فوجئت بسقوط جزء من محارة سقف أحدي الطرقات بالمدرسة علي رأس عاملة تدعي وداد عزمي جرجس 35 سنة  أثناء مرورها بالصدفة وأصيبت بقطع في أوتار اليد اليمني  وتم نقلها لمستشفي الفيوم العام وغادرت المستشفي إثر إجراء الإسعافات اللازمة لها.

 وعلي الفور، قامت إدارة المدرسة بإخلاء المدرسة من جميع التلاميذ بشكل منظم ودون إثارة الذعر بينهم وأخبروهم أن الإخلاء، خوفًا علي أرواحهم وقاموا بالاتصال بأولياء الأمور وإبلاغهم بما حدث .

وانتقل الأن محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم إلي المدرسة، لتفقد الأوضاع داخلها.

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