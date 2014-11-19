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سفير مصر في برلين يبحث آخر التطورات السياسية مع أعضاء الجمعية الألمانية

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سفير مصر في برلين يبحث آخر التطورات السياسية مع أعضاء الجمعية الألمانية سفير مصر في برلين يبحث آخر التطورات السياسية مع أعضاء الجمعية الألمانية

 

استقبل د. محمد حجازى سفير فى برلين بمقر السفارة، اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء الجمعية الألمانية لسياسات الأمن والدفاع، حيث قام بعرض تفصيلى للتطورات السياسية الجارية على الساحة المصرية، مؤكداً على حرص القيادة المصرية على المضى قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق من خلال استكمال الانتخابـات البرلمانية، فضلاً عن استعراض لمشروعات التنمية التى تتم حالياً فى مصر داعياً إلى مسارعة ألمانيا فى مساندة مصر فى مشروعاتها التنموية.

كما عرض حجازي أهم وأخطر التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والمتمثلة فى تصاعد العنف والإرهاب وخطر التنظيمات الأصولية المتطرفة، مشدداً على خطورة ذلك على أمن القارة الأوروبية الذى يرتبط بأمن الشرق الاوسط.

ودعا حجازي، إلى ضرورة التعاون فى مواجهة تلك المخاطر من خلال تضافر الجهود واتباع استراتيجية شاملة تهدف إلى حصاره وعزلته ومن ثم القضاء عليه، مشدداً على أهمية دعم ألمانيا لاستقرار مصر ومساندتها فى معركتها الراهنة ضد الإرهاب.

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