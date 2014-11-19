أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة إحياءً لذكرى محمد محمود

Google+ Print
مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة إحياءً لذكرى محمد محمود مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة إحياءً لذكرى محمد محمود

طلاب الاخوان بجامعة القاهرة

نظم الطلاب المؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين ، بجامعة القاهرة ، مسيرة إحتجاجية إعتراضاً على حبس زملائهم وفصل البعض الاخر ، وإحياءاُ لذكرى أحداث محمد محمود ، وتطوف المسيرة الحرم الجامعى .

ورفع الطلاب المتظاهرون شارات رابعة وبعض الصور لزملائهم المقتلولين وأطلقوا الالعاب النارية ، كما هتفوا منددين بالجيش والشرطة والنظام الحالى .

فى سياق متصل يشهد محبط جامعة القاهرة تكثيف أمنى إستعداداً لتظاهرات الاخوان ، حيث تتمركز سيارات مكافحة الشغب على الابواب الرئيسية للجامعة ، فيما يحيط الامن الادارى بمسيرة الطلاب لمنع الاشتباكات مع الطلاب الاخرين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا