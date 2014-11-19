مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة إحياءً لذكرى محمد محمود

نظم الطلاب المؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين ، بجامعة القاهرة ، مسيرة إحتجاجية إعتراضاً على حبس زملائهم وفصل البعض الاخر ، وإحياءاُ لذكرى أحداث محمد محمود ، وتطوف المسيرة الحرم الجامعى .

ورفع الطلاب المتظاهرون شارات رابعة وبعض الصور لزملائهم المقتلولين وأطلقوا الالعاب النارية ، كما هتفوا منددين بالجيش والشرطة والنظام الحالى .

فى سياق متصل يشهد محبط جامعة القاهرة تكثيف أمنى إستعداداً لتظاهرات الاخوان ، حيث تتمركز سيارات مكافحة الشغب على الابواب الرئيسية للجامعة ، فيما يحيط الامن الادارى بمسيرة الطلاب لمنع الاشتباكات مع الطلاب الاخرين .