الأمير هاري في سلطنة عمان

وصل الأمير Harry يوم أمس الثلاثاء إلى العاصمة العمانية مسقط، في زيارة تستغرق 3 أيام، بناءً على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد ، الذي يخضع لبرنامج طبي في ألمانيا.

واستقبل الأمير Harry، المصنّف رابعاً في ترتيب ولاية العرش، هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة والراعي العماني لجمعية الصداقة العمانية البريطانية، بحسب ما ذكرت الخارجية البريطانية.

وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها الأمير Harry إلى عمان تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ44 لتعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأسرتين الحاكمتين على المستوى الشخصي في كلا البلدين.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة، جولة إلى قلعة نزوى، كما سيحضر الأمير عرضاً تقليدياً للرقص بالسيوف، و سيقوم بجولة داخل أسوار القلعة التاريخية، إضافة إلى زيارة مسجد السلطان قابوس الأكبر.

يذكر أن الملكة Elizabeth الثانية كانت قد زارت سلطنة عمان عام 2010 فيما زارها الأمير Charles عام 2013.