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ماثيو ماكونهي يكرّم بنجمة على رصيف هوليوود

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الأربعاء 19-11-2014 15:06

كرّم النجم Matthew McConaughey بنجمة على رصيف المشاهير في هوليوود .
وقد كان برفقة Matthew McConaughey زوجته Camila Alves وأولادهما الثلاثة: Levi و Vidaو Livingston.
وحضر الاحتفال العديد من نجوم فيلم "Interstella" ومنهم: النجمة Anne Hathaway و Jessica Chastain ،إضافة إلى و Mackenzie Foy.
وألقى Matthew، البالغ من العمر 45 عاماً، كلمة في الحفل قال فيها:"إنه يوم مميز بالنسبة لي ، ولحظة عظيمة في مسيرتي المهنية وحياتي ".
وأنهى النجم حديثه عن مسيرته الفنية قائلاً "هذا المجال أعطاني الكثير، وسمح لي بأن أحيا أحلاماً كنت أجهل وجودها حتى، وأن استمر بالحلم".

 

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