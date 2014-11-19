لماذا غاب الفنانون عن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟

القاهرة_أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي

اختتمت أمس فعاليات الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط عجائب الدنيا السبع في قلب الأهرامات وأمام الصوت والضوء، لتمنح الختام طابعاً وسحراً لا يستطيع أي مهرجان في العالم أن يحقّقه.

كان حفل الختام أكثر انضباطاً حيث تم إحكام السيطرة بشكل كبير على السجادة الحمراء، وتمّ التعامل بشكل منظّم مع القنوات والمصورين الصحفيين، في حين تغيّبت عن حفل الختام الإعلامية بوسي شلبي.

وعلى الرغم من سحر المكان غير التقليدي وحبكة التنظيم التي غابت عن حفل الإفتتاح، إلا أن حضور الفنانين كاد يكون معدوماً، إذ لم يحضر أي فنان بخلاف المعنيين بحفل الختام سواء من لجان التحكيم أو الفنانين الذين تمت استضافتهم لتقديم الجوائز، وقد يكون السبب في ذلك ما شهده حفل الافتتاح من فوضى أغضبت كل الفنانين.

الحفل شهد تسليم جوائز المهرجان، وقامت بتقديمه أمينة خليل وآسر ياسين، وكان آسر مستعداً تماماً بخلاف حفل الافتتاح الذي كان مرتبكاً فيه، إلا أن الارتباك هذه المرة كان من نصيب أمينة التي كانت تحتاج إلى تصحيح لغوي مستمر ولم تتمكن من نطق الكلمات بشكل سليم.

بدأ الحفل بمقطع موسيقي لأوركسترا أوبرا القاهرة، ثم عرض راقص بعنوان "العصفور والنار" من إخراج وليد عوني، وتمّ عرض فيلم عن الدورة 36 وفعالياتها إلا أنه واجه مشكلة تقنية في الصوت والصورة استمرت لدقيقة ثم عاد الفيلم للعرض بشكل جيد.

بدأ تسليم الجوائز بجائزة آفاق السينما العربية ومنح خلالها فيلم "ذيب" شهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم، في حين فاز المخرج كمال كمال من المغرب بجائزة سعد الدين وهبة لأفضل إسهام فني.

الفيلم اللبناني "حكايات شهرزاد " فاز بجائزة صلاح أبو سيف كأفضل فيلم عربي وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار)، وتسلم الجائزة نقيب السينمائيين في لبنان صبحي سيف الدين الذي قال في كلمته إنه سعيد بنجاح شباب لبنان في تقديم إبداعهم في كل مكان وخاصة مصر، وحصولهم على جوائز، وقال إن "لبنان إذا ابتسم فإن الشعب يبتسم ولكن مصر إذا ابتسمت فالوطن العربي كله يبتسم فدعونا نرسم الإبتسامة على وجه مصر".

أما جائزة الفيبرسي ففازت بها جمهورية الدومينيكان عن فيلم "دولارات من الرمال"، وتعرض صناع الفيلم لموقف محرج حيث حاولوا الدخول من غير المكان المخصص للمسرح، فمنعهم الأمن حيث كان هناك تشديد غير عادي في الحفل، وظلوا كذلك لما يقرب من دقيقة ثم جاء أحد مسؤولي المهرجان سريعا وسمح لهم بالصعود.

ثم وصل الحفل لجوائز المسابقة الدولية وصعد أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنانة يسرا، وفاز بجائزة الهرم الفضي لأحسن إسهام فني مدير التصوير زكي عارف عن الفيلم المصري "باب الوداع".

الفنانة غادة عبد الرازق قامت بتقديم جائزة أفضل ممثلة وفازت بجائزة الهرم الفضي كأحسن ممثلة أديل هينيل من فرنسا، عن فيلم "الحب من أول صراع" وتسلمتها باربرا لوري.

جائزة أحسن ممثل قام بتقديمها محمود حميدة وفاز بها خالد أبو النجا عن فيلم "عيون الحرامية".

جائزة أحسن سيناريو قام بتقديمها السيناريست تامر حبيب وفاز بها فيلم الأنيميشن "الصبي والعالم" وتسلمتها براسيلا كيلان.

أما جائزة أفضل مخرج فقام بتسليمها خالد يوسف وفازت بها المخرجة مارجريتا مانتا عن فيلمها اليوناني "إلى الأبد".

في النهاية صعد مدير المهرجان سمير فريد إلي المسرح ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان، وقدم الفنانة يسرا التي أعلنت فوز الفيلم الإيراني ميلبورن بجائزة الهرم الذهبي، ولم يتمكن مخرج الفيلم نيما جودي من الحضور.

اختتم المهرجان وزير الثقافة الذي شكر كل من بذل مجهوداً في هذا المهرجان، وقال إن المهرجان تحدى الكثير من الصعاب، واعترف تاوزير بوجود بعض العيوب والاخطاء، لكنه أكد أن المهرجان سيظل يعمل بجهد حتى يظل أقوى وأفضل.

كواليس

- فستان ليلى علوي الشفاف أثار جدلاً كبيراً وشبهه الكثيرون بفستان هيفا وهبي الذي ظهرت به مؤخراً في "ستار أكاديمي".

- غادة عبد الرازق كان نطقها للانجليزية مثار للانتقاد، وكذلك الحال مع المخرج خالد يوسف حيث بدا كلاهما وكأنه يتعلم الهجاء.

- محمود حميدة لم يجر أي لقاءات تليفزيونية ، ولم يقف للمصورين واكتفى بممازحتهم قائلاً "الجو برد عليكم".

- كان الأمن متشددا لدرجة كبيرة، حتى وصل الأمر إلى حد منع بعض الفنانين الشباب من الوصول لأماكنهم إلا بعد معاناة طويلة.

- رئيس المهرجان سمير فريد رفض مهاجمة الفنانين بسبب عدم حضورهم المهرجان وقال لـ"سيدتي نت" "كل واحد حر".

- وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور نفى لـ"سيدتي نت" مشكلة بينه وبين رئيس المهرجان، مؤكدا أنه سعيد بنتائج المهرجان وما بذل به من مجهود.

- غادة عبد الرازق بدت منسجمة تماماً مع المخرج خالد يوسف ما يشير إلى انتهاء الخلافات بينهما.

- ظل الجميع يتساءل عن سر حضور يسرا مع الفنان الشاب أحمد حاتم، الذي ظل ملازماً لها وتوقع البعض بداية تعاون فني جديد بينهما.