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تعليمات بمنع استخدام الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية بأسيوط‎

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تعليمات بمنع استخدام الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية بأسيوط‎ تعليمات بمنع استخدام الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية بأسيوط‎

أرشيفية

أصدر عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، تعليمات مشدده إلى مديرى الإدارات التعليمية بحظر إستخدام المنشآت التعليمية فى الدعاية الإنتخابية للمرشحين وكذلك حظر وضع إعلانات أولافتات إنتخابية على أسوار المدرسة أو إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب داخل المنشآت التعليمية .

ومن بين هذه القرارات أيضا، حظر الإشتراك فى البرامج والأنشطة التى تحمل بين طياتها أى نوع من الدعاية الحزبية تحت أى مسمى،أوالسماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابى داخل المنشآت التعليمية.

وفى السياق ذاته،  ذكر أبو شامه بأنه أصدرأيضا  قرارا بالتنبيه على جميع مديرى المدارس بتحذير الطلاب خلال الإذاعة المدرسية من اصطحاب ألعاب نارية داخل المدارس، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

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