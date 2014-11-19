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منظمات حقوقية تدعو إلى “التضامن” لإجراء حوار حول دور المجتمع المدني في مصر

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منظمات حقوقية تدعو إلى “التضامن” لإجراء حوار حول دور المجتمع المدني في مصر منظمات حقوقية تدعو إلى “التضامن” لإجراء حوار حول دور المجتمع المدني في مصر

غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي

 

دعت منظمات حقوقية وزارة التضامن الاجتماعي، إلى إجراء حوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في والمخاوف والهواجس، التي تساور إزاءها، مؤكدة على أنه ليس لديها ما تخشى مناقشته أو تخفيه، كما يتضمن تقديم نصائح ومقترحات للحكومة بحلول عملية حول كيفية التعاطي مع التوصيات، التي استقبلتها مصر في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.

وقالت المنظمات، فى بيان مشترك، الأربعاء، إن هذه المبادرة للحوار تأتي عقب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر يوم 11 نوفمبر، وذلك بعد 24 ساعة من انتهاء مهلة التسجيل الإجباري لما أسمته الوزارة بالكيانات التي تمارس عمل أهلي، حيث أعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة كل حالة على حدة، وفقًا لطبيعة نشاط وتسجيل كل منظمة، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة تلك المنظمات من أجل العمل على تسجيل تلك “الكيانات”، التي تقوم بعمل أهلي تحت قانون الجمعيات (القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢).

وترى المنظمات أن هذا التوجه لا ينهي أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل إنه يطيل أمدها ويعقِّدها، وذلك طالما ستستند الوزارة في النهاية إلى قانون قمعي يتعارض مع دستور 2014، ومع التزامات مصر وتعهداتها الدولية – بحسب البيان.

وأضاف البيان، “تأمل منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والسياسات والتنمية، والتي يعمل بعضها في هذه المجالات منذ الثمانينيات، أن يؤدي الحوار إلى دعم عملها المعني ليس فقط بكشف الانتهاكات وأوجه القصور في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ولكن أيضًا بتقديم توصيات وسياسات بديلة عديدة للحكومات المتعاقبة من أجل تحسين حقوق الإنسان في مصر.”

وأكدت المنظمات على استعدادها للدخول في حوار مؤسسي مع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول قضايا تطور المجتمع المدني واستقلالية منظماته، والأمور المتعلقة بالبنية القانونية والتدخلات الإدارية والأمنية في عملها، وكيفية تفعيل المادة 75 من دستور 2014 التي حرصت وأكدت على حرية عمل الجمعيات الأهلية.

يذكر أن المنظمات تضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز هشام مبارك للقانون، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، نظرة للدراسات النسوية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

المراسل – مارينا ميلاد

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