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بالفيديو.. محافظ دمياط يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان

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بالفيديو.. محافظ دمياط يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان بالفيديو.. محافظ دمياط يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان

محافظ دمياط

قام اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط ، بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية للمشروع القومي للإسكان الإجتماعي بشطا بعدد 20 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة ، وقد تفقد المحافظ عملية صب الأساسات للعمارات واطمئن على سير العمل وفقاً للجدول الزمني ، كما شهد المحافظ عملية إحلال وتجديد وتثبيت التربة لعدد من العمارات بموقع عمل المشروع ، ووجه للمقاولين بأن يتولى كل مقاول العمل بعمارة واحدة حتى نهايتها لسرعة إنجاز العمل .

كما شهد المحافظ ، عملية رفع أكوام القمامة ومخلفاتها المتراكمة منذ عدة سنوات بمنطقة تل وردة خلف الحماية المدنية والذي تنفذ معدات وجرارات ولودار مجلس مدينة دمياط ، وأكد المحافظ أن رفع هذه التراكمات يأتي تلبية لمطالب سكان المنطقة مما يتيح بيئة نظيفة للمنطقة واستغلال المساحة في مشروعات إنمائية لأبناء المحافظة .

وتابع المحافظ جولته لتفقد رفع الإشغالات بطريق السيالة ومدى إلتزام المواطنين وأصحاب المستودعات والورش بالقانون ، كما قام بتنظيم حركة المرور بمدخل الشعراء وقام برفع الإشغالات والسيارات المخالفة .

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