بالفيديو.. محافظ دمياط يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان

قام اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط ، بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية للمشروع القومي للإسكان الإجتماعي بشطا بعدد 20 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة ، وقد تفقد المحافظ عملية صب الأساسات للعمارات واطمئن على سير العمل وفقاً للجدول الزمني ، كما شهد المحافظ عملية إحلال وتجديد وتثبيت التربة لعدد من العمارات بموقع عمل المشروع ، ووجه للمقاولين بأن يتولى كل مقاول العمل بعمارة واحدة حتى نهايتها لسرعة إنجاز العمل .

كما شهد المحافظ ، عملية رفع أكوام القمامة ومخلفاتها المتراكمة منذ عدة سنوات بمنطقة تل وردة خلف الحماية المدنية والذي تنفذ معدات وجرارات ولودار مجلس مدينة دمياط ، وأكد المحافظ أن رفع هذه التراكمات يأتي تلبية لمطالب سكان المنطقة مما يتيح بيئة نظيفة للمنطقة واستغلال المساحة في مشروعات إنمائية لأبناء المحافظة .

وتابع المحافظ جولته لتفقد رفع الإشغالات بطريق السيالة ومدى إلتزام المواطنين وأصحاب المستودعات والورش بالقانون ، كما قام بتنظيم حركة المرور بمدخل الشعراء وقام برفع الإشغالات والسيارات المخالفة .