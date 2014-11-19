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أول حاكم مسيحي لجاكرتا منذ 50 عاماً يؤدي اليمين رغم الاحتجاجات

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من المقرر أن يؤدي أول حاكم مسيحي لجاكرتا اليمين الدستورية، الأربعاء، رغم الاحتجاجات التي نظمها متشددون دينياً يعارضون تولي غير مسلم المنصب الذي يعتبر من أهم المناصب السياسية في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

وقالت الرئاسة إن نائب الحاكم باسوكي تجاهاجا بورناما، الذي يشتهر باسم (أهوك)، سيؤدي اليمين أمام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

ويعمل «أهوك» قائما بأعمال حاكم جاكرتا منذ أن تنحى ويدودو عن المنصب الشهر الماضي لتولي الرئاسة.

وشارك مئات من المتشددين في مظاهرات ضد «أهوك»، ما يبرز التحديات التي تواجه الرئاسة لنشر روح التسامح في البلاد.

وينتمي «أهوك» أيضا إلى أقلية عرقية صينية، وهي أقلية صغيرة مثار غضب لسيطرتها الكبيرة على التجارة وقطاع الأعمال.

وتأجل تنصيب «أهوك» في مطلع الأسبوع حتى يصدر الرئيس مرسوما بشأن تعيينه. وقالت صحيفة «جاكرتا جلوب»، الثلاثاء، نقلا عن وزير الداخلية تجاهجو كومولو إن أداء اليمين سيتم الأسبوع المقبل.

ولم يتضح سبب تغيير الموعد إلى الأربعاء.

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