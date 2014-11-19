صحيفة: صلاح بديل رويس في دورتموند؟

خرجت تقارير إنجليزية يوم الأربعاء تشير لاحتمالية رحيل الجناح المصري محمد صلاح إلى بروسيا دورتموند لتعويض الألماني ماركو رويس.

رويس صاحب الـ25 عاما يملك بندا في عقده يتيح له الرحيل في الصيف المقبل عن دورتموند مقابل 25 مليون يورو فقط.

وكان بروسيا قد أعلن تجميد مفاوضات تجديد عقد النجم الألماني رويس.

وأكدت صحيفة (إكسبريس البريطانية) يوم الأربعاء أن جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز طلب من إدارة الفريق بدأ المفاوضات مع دورتموند بخصوص رويس.

وأشارت الصحيفة أن تشيلسي قد يستفيد بإدراج محمد صلاح أو أندرية شورلي في الصفقة من أجل حسمها في ظل تنافس عملاقة أوروبا على الجوهرة الألمانية.

صلاح انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي قادما من بازل السويسري، ولم يشارك هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلا في مباراتين.

بينما سجل مشاركته الأولى في دوري الأبطال، كذلك لعب مباراتين في كأس الرابطة.

صاحب الـ22 عاما قد يجد نفسه خارج تشيلسي في يناير المقبل بسبب رغبة البرتغالي مورينيو في انتداب عناصر جديدة قوية في الفريق حسبما أشارت له "ذا صن" الصحيفة البريطانية. ( طالع التفاصيل)

الجناح المصري الذي يستعد لقيادة منتخب مصر أمام تونس في الجولة الختامية من التصفيات الإفريقية، يعد أيضا هدفا لروبرتو مانشيني العائد لقيادة إنتر ميلان من جديد. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الأخر أصبح استمرار الألماني شورلي مع تشيلسي محل شك، بعد هجوم مورينيو علي الألماني المتوج بكأس العالم بسبب لقاء شروسبري في كأس رابطة المحترفين. ( طالع التفاصيل).

وكانت صحيفة "بيلد الألمانية" قد أشارت أيضا لإمكانية رحيل شورلي إلى دورتموند لتعويض رويس.